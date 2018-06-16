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Alman medyası: Alman polisi Adil Öksüz'ü koruyor

Alman medyası geçtiğimiz günlerde AA'nın Almanya'da bir evde kaldığına dair görüntüleri doğrulayarak, Alman polisinin Öksüz'ü koruduğunu iddia etti.

AA | 16.06.2018 - 13:02..
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Alman basınında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansına (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi.

“ADİL ÖKSÜZ GERÇEKTEN O EVDE KALDI”

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı." ifadesi kullanıldı.

"ALMAN MEMURLAR ADİL ÖKSÜZ'Ü GÖTÜRDÜ"

Haberde Öksüz'ün Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü de iddia edildi.

Alman medyası: Alman polisi Adil Öksüz'ü koruyor

ALMAN POLİSİ TEDBİR ALDI

Berlin merkezli yayım yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde ise Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin "bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade ediliyor.

ALMAN GÜVENLİK MAKAMLARI YERİNİ TESPİT ETTİ

Aynı haberde, "Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal Adalet Bakanlığı tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi." ifadelerinin kullanılması ise dikkati çekti.

Berliner Zeitung gazetesinin "Darbe girişimin tertipçisi Neukölln'de gizlendi" başlıklı haberinde de "Berliner Zeitung'un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln'deki o evde kaldı." denildi.

Alman medyası: Alman polisi Adil Öksüz'ü koruyor

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