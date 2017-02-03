Alman medyası Merkel'in rakibini parlatıyor

Almanya'da yapılacak seçimlerde Avrupa Parlamentosu'nun eski Başkanı Martin Schulz, Angela Merkel'in rakibi oldu. Alman medyası ise Merkel'in karşısında Schulz'u öne çıkarmaya başladı.
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ HEDEFE KOYDU
Son 1 yılda Türkiye'ye 5 kez gelen Angela Merkel, Alman basını tarafından Türklere boyun eğmekle suçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında pasif kalmakla suçlanan Merkel ise, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor.
SCHULZ MANŞETLERDE
AB-Türkiye anlaşması üzerinden de Merkel'i eleştiren Alman medyası, Martin Schulz'u manşetlerine taşıyor.
Martin Schulz, Başbakanlığa adaylığını koymadan önce de Alman basını tarafından desteklenmişti.
SCHULZ DÖNEMİNDE PKK SERGİSİ
Medyanın desteklediği Martin Schulz'un AP Başkanlığı döneminde, parlamento koridorlarından terör örgütü PKK sergileri düzenlenmişti. Schulz ise terör propagandasına sessiz kalmıştı.
Avrupa Parlamentosu'nda PKK sergisi haberi