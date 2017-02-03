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Alman medyası Merkel'in rakibini parlatıyor

Almanya'daki seçimlerde Merkel'in rakibi olan Martin Schulz'u, medya desteğiyle iktidara taşımak istiyorlar.

03.02.2017 - 09:58
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Alman medyası Merkel'in rakibini parlatıyor

Almanya'da yapılacak seçimlerde Avrupa Parlamentosu'nun eski Başkanı Martin Schulz, Angela Merkel'in rakibi oldu. Alman medyası ise Merkel'in karşısında Schulz'u öne çıkarmaya başladı.

TÜRKİYE İLİŞKİLERİ HEDEFE KOYDU

Son 1 yılda Türkiye'ye 5 kez gelen Angela Merkel, Alman basını tarafından Türklere boyun eğmekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında pasif kalmakla suçlanan Merkel ise, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor.

Alman medyası Merkel'in rakibini parlatıyor

SCHULZ MANŞETLERDE

AB-Türkiye anlaşması üzerinden de Merkel'i eleştiren Alman medyası, Martin Schulz'u manşetlerine taşıyor.

Alman medyası Merkel'in rakibini parlatıyor

Martin Schulz, Başbakanlığa adaylığını koymadan önce de Alman basını tarafından desteklenmişti.

SCHULZ DÖNEMİNDE PKK SERGİSİ

Medyanın desteklediği Martin Schulz'un AP Başkanlığı döneminde, parlamento koridorlarından terör örgütü PKK sergileri düzenlenmişti. Schulz ise terör propagandasına sessiz kalmıştı.

Avrupa Parlamentosu'nda PKK sergisi haberi

Alman medyası Merkel'in rakibini parlatıyor

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