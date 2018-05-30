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Alman medyası Merkel'in samimiyetini sorguluyor

Ülkedeki ırkçılara üst üste tavizler veren Merkel'in Solingen faciasını anması, medyada tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 14:12..
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Alman medyası Merkel'in samimiyetini sorguluyor

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 yılında dört ırkçı Alman tarafından kundaklama sonucu beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliamın 25. yılı münasebetiyle düzenlenen anma merasimine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç’e başsağlığı diledi.

"ACILARINIZI HİÇBİR ÖZÜR TELAFİ EDEMEZ"

Merkel, Solingen Faciası dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ailesini kaybeden Mevlüde Genç’e, “Acılarınızı hiçbir söz ve özür telafi edemez” dedi.

IRKÇILIĞI YÜKSELTECEK TASARI

Merkel'in bu tavrı Alman medyası tarafından sert bir dille eleştirildi.

Ülkede yayın yapan Junge Welt Gazetesi'nde çıkan yazıda, Alman Parlamentosu'nda temel sığınmacı haklarını engelleyen tasarının geçtiği hatırlatıldı.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI"

"Timsah gözyaşlarının akıtıldığı bir gün" başlıklı yazının devamında Angela Merkel'in iki yüzlü tavrı nedeniyle ırkçılığın meşruluk kazandığına yer verildi.

Alman medyası Merkel'in samimiyetini sorguluyor

SOLİNGEN FACİASI

Solingen faciası; 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu gurbetçi 5 Türk'ün hayatının kaybetmesi olayı olarak tarihe geçti.

Alman medyası Merkel'in samimiyetini sorguluyor

Alman medyası Merkel'in samimiyetini sorguluyor

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