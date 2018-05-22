taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.258
USD
4,5773
EURO
5,3942
ALTIN
189,90
PETR
79,4700

Alman medyası Putin'e çiçek tepkisi

Merkel ile Putin arasındaki görüşmede Putin'in Alman Başbakan'ı çiçek buketiyle karşılaması Alman medyasında "kendisini üstün pozisyona sokmak istiyor" şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 07:50..
  1. Haberler
  2. Politika

Son ziyaretinden yaklaşık bir yıl sonra Rusya'nın Soçi kentine giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

TRUMP'IN İRAN KARARINI GÖRÜŞTÜLER

Putin, çiçek buketiyle karşıladığı Merkel'le ikili ilişkiler, Suriye'deki kriz, Kuzey Akımı 2 projesi, Ukrayna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilerek Avrupalı şirketlerin Tahran'la ilişkilerini tehlikeye atmasını ele aldı.

Alman medyası Putin'e çiçek tepkisi

Putin Alman Başbakan'ı çiçek buketiyle karşıladı ViDEO

"MERKEL'İN KADIN OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ"

Ancak görüşmeye gelen Merkel'in Putin tarafından çiçek buketiyle karşılanması Alman medyasında olumsuz tepkilere neden oldu. Alman Bild gazetesi olayı, "Putin çiçek vererek, Merkel'in ‘kadın' olduğunun altını çizdi, kendisini daha üstün pozisyona sokmak istedi" şeklinde yorumladı.

Alman medyası Putin'e çiçek tepkisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından listeye yazılan Eren Erdem'in üzeri Bülent Tezcan tarafından çizildi. Parti içinde tartışmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 günlük kampanya programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 günlük kampanya programının ayrıntıları netleşti.
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler
Tarafsız Bölge'de uzmanlar, AK Parti'nin aday listesinin hangi özelliklere göre hazırlandığını yorumladı.
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesini oluştururken dikkat ettikleri kriterlere değindi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

394
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

260
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

108
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

34
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

108
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

32
Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM