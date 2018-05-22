Alman medyası Putin'e çiçek tepkisi

Son ziyaretinden yaklaşık bir yıl sonra Rusya'nın Soçi kentine giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

TRUMP'IN İRAN KARARINI GÖRÜŞTÜLER

Putin, çiçek buketiyle karşıladığı Merkel'le ikili ilişkiler, Suriye'deki kriz, Kuzey Akımı 2 projesi, Ukrayna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilerek Avrupalı şirketlerin Tahran'la ilişkilerini tehlikeye atmasını ele aldı.

Putin Alman Başbakan'ı çiçek buketiyle karşıladı ViDEO

"MERKEL'İN KADIN OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ"

Ancak görüşmeye gelen Merkel'in Putin tarafından çiçek buketiyle karşılanması Alman medyasında olumsuz tepkilere neden oldu. Alman Bild gazetesi olayı, "Putin çiçek vererek, Merkel'in ‘kadın' olduğunun altını çizdi, kendisini daha üstün pozisyona sokmak istedi" şeklinde yorumladı.