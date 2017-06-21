Alman medyası salon verilmeyecek haberlerine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi için 7 Temmuz'da Almanya'ya gelecek.

Alman medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında konuşma yapması planlanan etkinlik için başvurulan salonlardan olumsuz yanıt geldiği belirtiliyor.

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Etkinlik için Dortmund kentindeki Westfallenhalle'ye başvuruda bulunan organizatörler planlanan 9 Temmuz tarihi için salonda farklı bir organizasyonun kurulum çalışmaları yüzünden geri çevrildi.

DW Türkçe'ye açıklama yapan Dortmunder Westfallenhalle basın bürosu söz konusu olumsuz yanıtın salonun müsait olmayışından kaynaklandığını söyledi. Basın bürosu, kendilerine bu konudaki başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Habere göre aynı şekilde Erdoğan’ın etkinliği için başvurulan, Oberhausen’daki König-Pilsner-Arena’dan da ret cevabı geldi. Mekan tarafından yapılan açıklamada, yaz tatilinde girilecek restorasyon çalışmaları nedeniyle salonun kullanılamayacak durumda olduğu belirtildi.

ALMAN DIŞİŞLERİ: BİZE RESMİ BİR TALEP GELMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise "Şu ana kadar Türk tarafından bize resmi bir istekte bulunulmadı" açıklaması geldi.

Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği'nin sözcüsü de, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok" dedi.