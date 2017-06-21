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Alman medyası salon verilmeyecek haberlerine başladı

G-20 Zirvesi için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salon verilmeyeceğine dair haberler yapılıyor.

21.06.2017 - 22:13
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Alman medyası salon verilmeyecek haberlerine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi için 7 Temmuz'da Almanya'ya gelecek.

Alman medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında konuşma yapması planlanan etkinlik için başvurulan salonlardan olumsuz yanıt geldiği belirtiliyor.

BAHANE AYNI: TADİLAT

Etkinlik için Dortmund kentindeki Westfallenhalle'ye başvuruda bulunan organizatörler planlanan 9 Temmuz tarihi için salonda farklı bir organizasyonun kurulum çalışmaları yüzünden geri çevrildi.

Alman medyası salon verilmeyecek haberlerine başladı

DW Türkçe'ye açıklama yapan Dortmunder Westfallenhalle basın bürosu söz konusu olumsuz yanıtın salonun müsait olmayışından kaynaklandığını söyledi. Basın bürosu, kendilerine bu konudaki başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Habere göre aynı şekilde Erdoğan’ın etkinliği için başvurulan, Oberhausen’daki König-Pilsner-Arena’dan da ret cevabı geldi. Mekan tarafından yapılan açıklamada, yaz tatilinde girilecek restorasyon çalışmaları nedeniyle salonun kullanılamayacak durumda olduğu belirtildi.

ALMAN DIŞİŞLERİ: BİZE RESMİ BİR TALEP GELMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise "Şu ana kadar Türk tarafından bize resmi bir istekte bulunulmadı" açıklaması geldi.

Alman medyası salon verilmeyecek haberlerine başladı

Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği'nin sözcüsü de, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

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