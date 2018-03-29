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Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

Der Spiegel dergisinde çıkan haberde, tüm baskılara rağmen Türk ekonomisinin Çin ekonomisinden bile daha fazla büyüdüğüne dikkat çekildi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 13:22..
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Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

2023 hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Türkiye; Avrupa ve Amerika'nın tüm çabalarına rağmen ekonomide büyük bir büyüme rakamına ulaştı.

2017 yılında; terör olaylarına ve ekonomik operasyonlara diz çökmeyen Türk ekonomisi, yüzde 7,4 oranında büyüdü.

ALMAN HAYRAN

TÜİK tarafından açıklanan bu rakamlar, Alman medyasında da geniş yer buldu.

TÜRKİYE ÇİN'İ BİLE GEÇTİ

Ülkede yayın yapan Der Spiegel'de çıkan haberde, Türk ekonomisinin yakaladığı büyüme rakamlarının Çin'i bile geride bıraktığının altı çizildi.

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin de hatırladığı haberde, Türk ekonomisinin şoklar karşısında büyük bir direnç gösterdiği ifade edildi.

Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

İTİRAF GİBİ HABER

Batı'nın Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu baskıların itirafı niteliğinde olan yazının detaylarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı da vurgulandı.

ZİRVEDE TÜRKİYE VAR

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yakaladığı yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla G20, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine fark attı. AB ortalamasının yaklaşık 3 katı büyüyen Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden Çin ve Hindistan'ı geride bırakarak G20'de zirvede yer aldı.

Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

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