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Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Der Spiegel'de yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yarılarına kadar ofiste çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekildi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 07:18..
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Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Alman medyasının gözü Türkiye'de.

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisinde Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışkanlığına vurgu yapıldı.

GECE YARILARINA KADAR OFİSTE

Erdoğan'ın hükümetin her türlü meselesini kontrol ettiğinin belirtildiği yazıda, yapılan çalışmaların gece yarılarını bulduğu ifade edildi.

Yazının devamında, Türkiye'de hiçbir siyasetçinin ülkeyi Erdoğan gibi yönetemediği de belirtildi.

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

"NOTLARLA DOLU DEFTERİ..."

İşte yazıdan bir kısım;

"Erdoğan hala dayanılmaz bir programı göğüslüyor. Erdoğan bakanları, belediye başkanlarını kabul ediyor; ne kadar küçük olursa olsun hükümetin her türlü meselesini kontrol ediyor. Notlarla doldurduğu bir defteri yanında taşıyor. Gece yarısından önce eve gittiği nadirdir ve çalışanlarından da o saate kadar ofiste kalmasını istiyor.

Bu kişi 15 yıldan beri Türkiye’yi önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı olarak daha önce hiç bir siyasetçinin yönetmediği kadar bir süredir yönetiyor."

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