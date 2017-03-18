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Alman medyasından PKK propagandasına canlı destek

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'den terör propagandasına canlı yayınla destek.

18.03.2017 - 15:40
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Alman medyasından PKK propagandasına canlı destek

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Almanya, Türk bakanlarının kapalı salonlarda yapılması planlanan toplantılarını her fırsatta iptal ederken; terör örgütlerinin kamusal alanlardaki toplantılarına izin veriyor.  PKK, Almanya'da yalnızca son iki gün içinde 7 ayrı 'Hayır' mitingi düzenledi.

TERÖR PROPAGANDASINA 2 BİN POLİS, BAKANLARA GÜVENLİK YOK

Organizasyon sırasında 2 bine yakın polisin terör sempatizanlarını korumak için görev yapacağı bilgisi; Almanya'nın, Türk bakanlarının bazı toplantılarını güvenlik sorunu olabileceği gerekçesiyle yasaklamasını hatırlattı.

Alman medyasından PKK propagandasına canlı destek

ALMANYA'DA TERÖRİSTLER ÖZGÜR

Frankfurt'ta düzenlenen organizasyon, kentin birden farklı noktasında başlayan yürüyüşlerin ardından eski opera binası önündeki miting gerçekleşiyor. Miting sırasında sahnede terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın dev posteri görülüyor. Terör örgütü yandaşlarına ait bayrak ve simgelerin yasaklı olduğu söylenerek kaldırılması istendiği hâlde herhangi bir müdahalenin yapılmadığı, sempatizanların PKK paçavraları ve Abdullah Öcalan posterleri ile rahat rahat yürüyüş yaptığı görülüyor.

Alman medyasından PKK propagandasına canlı destek

ALMAN DW, PKK'NIN YÜRÜYÜŞÜNÜ CANLI TAKİP EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı yapan Nav-Dem'in (Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi) düzenlediği yürüyüş, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'in Türkçe yayın yapan DW Türkçe adlı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. DW'nin bu tutumu; PKK'nın yayın organı ANF'yle yarıştığını düşündürdü.

Alman medyasının canlı yayınınında terör propagandası VİDEO

ALMANYA, KAFALARI KARIŞTIRIYOR

Yayını sunan muhabirin konuşmasında yürüyüşün Nevruz kutlamaları amacıyla yapıldığı söylense de yürüyüşün ana odağında 'hayır' kampanyasının olduğu itiraf ediliyor. Organizasyonun çatı örgütü olduğu belirtilen Nav-Dem Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK'ya yakın organizasyon olarak tanımlanırken Almanya'da faaliyet göstermeleri yasaklanmıyor. Almanya'nın bu tutumu kafaları karıştırıyor.

Alman medyasından PKK propagandasına canlı destek

SALİH MÜSLİM'E İZİN VAR

Suriye'deki bazı örgütlere ait simgelerin de bulunduğu organizasyonda PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in de konuşma yapması bekleniyor.

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