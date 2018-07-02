Alman medyasının İzmir analizi

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Gazetesi'nin yazarı Michael Martens, İzmir'e gidip gördüklerini köşesine taşıdı.

ERDOĞAN'I SEVMEYENLER...

İzmir'in "Kadınlar Şehri" olduğunu ifade eden Alman yazar, şehrin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler için iyi bir yer olduğunu belirtti.

BİKİNİLER, SERT İÇKİLER...

Bikinilerin giyildiğini, sert içkilerin içildiğini gördüğünü anlatan Mertens, bunun gelişmişliği gösterdiğini ifade etti.

İZMİR-RİZE KARŞILAŞTIRMASI

İzmir'de Erdoğan karşıtlarının yüzde 78'lere kadar çıktığını gördüğünü belirten Alman yazar, Rize'de ise Erdoğan'a desteğin yüzde 78'lere çıktığının altını çizdi.

ALMAN HÜKÜMETİNDE KRİZ

Türkiye'yle ilgili geniş analizlerin yapıldığı Alman medyasında, hükümet krizi bu kadar yer bulmadı.

Mülteci krizi nedeniyle istifa kararı alan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede karışıklıklara neden oldu.

İstifa kararıyla birlikte erken seçim tartışmaları da başladı.