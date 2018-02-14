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Alman Merkez Bankası: Kripto paralara ihtiyacımız yok

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, istikrarlı bir para ve finansal sistem için kripto paralara ihtiyaç olmadığını söyledi.

AA | 14.02.2018 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Frankfurt’ta nakit paraya ilişkin düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, dijital paraların yerine nakit ve ticari bankalardan geçen diğer ödeme yöntemlerini savundu.

Alman Merkez Bankası: Kripto paralara ihtiyacımız yok

Çok hızlı dalgalanmalar görülen Bitcoin gibi dijital para birimlerinin iyi bir ödeme seçeneği olmadığını belirten Weidmann, şunları kaydetti:

"ÖZÜNDE DEĞERLİ BİR VARLIK DEĞİL"

"Bitcoin fiyatının yüksek oynaklığının nedenlerinden biri, kripto paraların kendisinin özünde değerli bir varlık olmamasıdır. Varlıkları müşterinin talebi üzerine nakit olarak ödenecek bir banka mevduatından sorumlu olan veya paranın değerinin istikrarlı kalmasını sağlayan bütün itibarı garanti eden herhangi bir ihraççısı da yok."

"KRİPTO PARALARA İHTİYACIMIZ YOK"

Weidmann, Bitcoin gibi özel dijital paralara iştahı ortadan kaldıracak daha hızlı ve verimli ödeme sistemlerinin kurulmasının merkez bankalarının işi olduğunu ifade ederek, "İstikrarlı bir para ve finansal sistem için kripto paralara ihtiyacımız yok. Daha ziyade merkez bankaları fiyat istikrarını ve etkili bankacılık düzenlemelerini yapmakla yükümlüdürler. Avro Bölgesi'nde biz bunların ikisine de sahibiz." dedi.

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