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Alman milletvekillerinden HDP'ye ziyaret

Almanya Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger ve Alman milletvekilleri HDP'lilerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

10.02.2017 - 15:07
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Almanya Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger ve Alman milletvekillerinden oluşan bir heyet İstanbul'a geldi.

HDP'Lİ VE ALMAN VEKİLLERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Heyet, HDP'nin Beyoğlu'ndaki İl Başkanlığı binasında HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Diyarbakır HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Filiz Kerestecioğlu, ziyaret nedeniyle Bernd Riexinger ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Alman milletvekillerinden HDP'ye ziyaret

"HAYIR'IMIZ DA BÜYÜK"

Kerestecioğlu, "OHAL koşullarında ve var olan bu koşullar altında kampanyanın ve referandumun sürecenin meşruiyetinin olmadığını her zaman ifade edeceğiz. Ama 'hayır'ımızın da büyük olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Alman milletvekillerinden HDP'ye ziyaret

DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMEK İSTEDİ

Kerestecioğlu'nun ardından Almanya Sol Parti Başkanı Bernd Riexinger konuştu. Riexinger, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için resmi bir başvuruda bulunduklarını ancak Adalet Bakanlığı'ndan 'ret' yanıtı aldıklarını kaydetti. Bunun üzerine Türkiye'ye geldiklerini kaydeden Riexinger, dayanışmayı devam ettireceklerini açıkladı.

Alman milletvekillerinden HDP'ye ziyaret

"HEDEF BELLİ, REFERANDUMA GİDERKEN MUHALEFETİ TOPAL BİRAKMAK"

Sol Parti Eş Başkanı Riexinger, "Burada bu tutuklamaların ardındaki hedef belli. Referanduma giderken muhalefeti topal bırakmak. Bunun hukuk devleti ve demokrasi ile bir alakası yok. Bizim gördüğümüz burada hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alınmış olmasıdır. İnsanların siyasi pozisyonlarının gereği yapmış oldukları konuşmalarına dayanarak PKK üyesi olmak veya terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyorlar. Bunun gerçekten hukuk devleti ilkeleriyle alakası yok. Günümüzde 100 bin kamu çalışanının işten çıkarıldığını biliyoruz. Bununla elde edilmek istenen de modern bir sultanlık, diktatörlük kurmaktır" ifadesini kullandı.

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