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Alman ordusuna ait kışladan silahlar çalındı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki bir kışladan, orduya ait üç silahın çalındığı ortaya çıktı.

12.05.2017 - 21:46
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Son iki haftadır Alman Kara Kuvvetlerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

GEÇEN HAFTA DA ÇALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Avrupa Ordusu (Eurocorps) Strasbourg İllkirch-Graffenstaden Avcı Tugayı'nda Nasyonal Sosyalizm yanlısı Alman askerlerin bin adet mermi çalmaları ve suikast planları yapmalarının yankıları devam ederken, Alman ordusunda bir skandal daha ortaya çıktı.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Münster kışlasında bir askerin silahla donatılmış zırhlı nakliyat tankından iki adet G36 tüfek, bir P8 tabanca çaldığı ortaya çıktı. Kaybolan silahların bundan 3 ay önce, şubat ayında çalındığı tespit edildi.

Alman ordusuna ait kışladan silahlar çalındı

Lüneburg savcılığı Alman Kara Kuvvetleri'nde yeni çıkan silah hırsızlık olayını geniş çaplı araştırıyor. Münster ve Strasbourg kışlalarında gözaltına alınan Alman askerlerin birbiriyle bağlantı içinde olup olmadıkları araştırılıyor.

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