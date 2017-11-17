Alman ordusundaki tankların yarısı çalışmıyor

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Veliaht Prens konumunu güçlendirdi. Kral Selman, İngiltere Kraliçesi gibi sembolik bir pozisyona geçmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun faizle doğru orantılı olduğunu belirterek "Faiz arttıkça enflasyon da artar" dedi.

1 Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "FETÖ'cüler aklanırsa bizlere gün yüzü göstermezler" dedi.

2 Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar 1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

3 ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı Avrupa'ya seyahat edecek için uyarılarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2018'i son uyarı tarihi olarak belirtti.

4 Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar Sol haber portalı, dünyada ve Türkiye'de giderek tehlikeli bir durama gelen diyabet hastalığı üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

5 Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin Türkiye'yi nasıl vuracağının merak edilmesi üzerine uzmanlardan uyarı geldi.

6 Cumhurbaşkanı: ABD terör gruplarını kullanıyor Rusya ile turizmde çok hassas bir noktada olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Afrin'deki pozisyonumuz hakkında da konuştu.