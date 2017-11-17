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Alman ordusundaki tankların yarısı çalışmıyor

Alman ordusunda bulunan Leopard-2 tanklarının yarısından fazlasının çalışamaz halde olduğu iddia edildi.

17.11.2017 - 08:31
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Funke Medya Grubu'nun Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ordudaki 244 Leopard-2 tipi tanktan sadece 95'inin çalıştığı ifade edildi.

53 TANK BAKIMDA, 89 TANK KULLANILMAZ HALDE

Haberde, tankların 53'ünün bakımının devam ettiği, 7'sinin incelemesinin sürdüğü, 89'unun ise yedek parça bulunamaması nedeniyle kullanılamaz halde olduğu vurgulandı.

Alman ordusundaki tankların yarısı çalışmıyor

"BU ANLAŞILMAZ BİR DURUM"

Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, durumu eleştirerek, "Bu anlaşılamaz bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Alman ordusundaki tankların yarısı çalışmıyor

Hellmich, ordunun çalışmayan tanklarla nasıl tatbikat yapacağı sorusuna cevap istedi.

Leopard-2 tankları Alman savunma sanayisinin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak biliniyor.

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