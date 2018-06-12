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Alman otomotiv devinin CEO’sunun evine baskın düzenlendi

Alman polisi kardeş şirket Audi’nin CEO’su Rupert Stadler ve şirketin bir diğer yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın yaptı.

İHA | 12.06.2018 - 11:21..
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Alman otomotiv devi Audi’nin CEO’su Rupert Stadler ve şirketin bir diğer yönetim kurulu üyesinin evlerine Volkswagen (VW) egzoz skandalı soruşturması kapsamında baskın düzenlendi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Münih Başsavcılığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına ’dolandırıcılık’ ve ’belgede sahtecilik’ suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Şirket, dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılım Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.

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