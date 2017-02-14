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Alman Parlamento Başkanı Lammert'ten küstah açıklama

Federal Almanya Parlamento Başkanı Norbert Lammert, Türkiye’de geçen yıl iki darbe girişimi yaşandığını söyledi.

14.02.2017 - 11:01
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alman

Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Berlin’de yapılan bir toplantıda küresel siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lammert, Türk hükumetini kendi anayasasına karşı darbe yapmakla itham etti.

ALMAN BAŞKAN HADDİNİ AŞTI

Son dönemde Türkiye’de peş peşe iki darbe olduğunu savunan Alman Parlamento Başkanı, önce “demokratik yollardan seçilmiş hükumete karşı askeri bir darbe girişimi” yapıldığını, ardından ise “seçilmiş hükumet tarafından ülkenin anayasasına karşı başka bir darbe yapıldığını” öne sürdü.

HEDEFİNDE ERDOĞAN VAR

“İkinci darbe başarılı olmuş gibi görünüyor” diyen Hristiyan Demokrat Birlik partili Lammert, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef aldı. Yapılmak istenen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi gücünü artırmayı amaçladığını savunan Lammert, değişikliğin hayata geçmesinin Batı ile ilişkileri etkileyeceğini de söyledi.

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