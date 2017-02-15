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Alman polisi 4 imamın evinde arama yaptı

Almanya FETÖ hakkında bilgi toplamakla suçlanan 4 imamın evinde arama yapıldığı bildirildi.

15.02.2017 - 13:03
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Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, casusluk yaptıkları şüphesiyle, Federal Kriminal Dairesine (BKA) bağlı polislerin Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde görev yapan dört imamın evinde arama yaptığı ifade edildi.

KANITLARI YOK

Açıklamada, federal mahkeme tarafından çıkarılan arama kararı ile, casusluk iddiaları ile ilgili daha fazla kanıt toplanmasının amaçlandığı belirtildi.

FETÖ BİLGİLERİ BİLGİLERİ..

Evlerinde arama yapılan imamların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında topladıkları bilgileri Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğuna iletmekle suçlandığı kaydedildi.

DİTİB yetkilileri ise bazı imamların Ankara’ya bilgi notları göndererek "casusluk faaliyeti" yürüttüğü iddialarıyla ilgili inceleme yapan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı bölgesinde DİTİB’in casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyor.

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