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Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

G20 protestosunda Hamburg'da polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Alman polisi evlere baskın yapacağını açıkladı.

08.07.2017 - 01:43
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Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polis, göstericilere müdahale etmeye başladı.

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Schanzenviertel semtinde toplanarak barikatları ateşe veren şiddet yanlısı ve aşırı sol gruplara karşı bir süre geri planda bekleyen polis ekipleri, daha sonra göstericilere toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli su ile sert müdahalede bulundu.

ÖZEL KUVVET BÖLGEYE GİRDİ

Yüzlerini kapatan göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi. Olay yerine gelen ağır silahlı özel kuvvet ekipleri de bölgeye girdi.

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ ALMAYIN UYARISI

Ayrıca Hamburg polisi, Twitter hesabından, medya kuruluşları ve bölgede bulunan kişilere olay yerinden görüntü almamaları ve paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

"POLİS BÖLGEDEKİ TÜM EVLERE GİRECEK"

Hamburg polis sözcüsü Timo Zill, özel televizyon kanalı Ntv'ye yaptığı açıklamada, polisin göstericilerin olduğu alana girdiğini söyledi.

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

197 POLİS YARALANDI

Polis ekiplerinin bölgede her eve gireceğini belirten Zill, dünden bu yana devam eden gösterilerde 197 polisin yaralandığını ifade etti. Bölgede çok sayıda polis görev yapıyor.

Öte yandan, bölgedeki bazı mağazaların yağmalandığı görüldü.

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

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