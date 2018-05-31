Alman polisi PKK'lılara tepki gösteren Türk'e saldırdı

Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

PKK'YA ALMAN KORUMASI

Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Canik, terör örgütü yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine asılsız söylemlerde bulunup slogan atmalarına tepkisiz kalamadığını söyledi.

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"KARŞILIK OLARAK BOZKURT YAPTIM"

Yaşadığı polis şiddetini anlatan Canik, şunları kaydetti: "Terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdim. El işareti yaptılar, bende karşılık olarak bozkurt işareti yaptım. Polisler koşarak geldi ve kaba şekilde bana buradan uzaklaşmamı söylediler. Yasaklı PKK ve Apo posterlerinin olduğunu söyledim ve tepki gösterdim. Tam sırtımı dönüp gidecektim ki kısa boylu bir polis arkamdan gelip beni itti ve diğer arkadaşları da ona yardım etti. Ben polislere tepki gösterdim ve hemen çoğalıp beni yere bastırdılar. Ben de olay daha fazla büyümesin diye bıraktım, istesem kendimi daha fazla savunabilirdim.





ARABA GAZI KOKLATTILAR

'Durun' dememe rağmen sırtıma, ayağıma bastırdılar. 'Hava alamıyorum, astım hastasıyım' dememe rağmen dinlemediler, kafamı yere vurdular. Elimi bantla sıkıca bağladılar. Arabanın arkasına götürdüler. Araba çalışıyordu ve gazını bana uzun süre koklattılar. Hava alamıyorum dememe rağmen dinlemedikleri gibi benimle dalga geçtiler."

Üç yıl önce Solingen Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve halen Almanya Yenilik ve Adalet Birliği Partisinde (BİG) görev alan Canik, yaşadığı bu olayın peşini bırakmayacağının ve hukuki açıdan sonuna kadar hakkını arayacağının altını çizdi.