Alman polisi PKK'nın çatı örgütünün binasına baskın yaptı

Terör örgütlerinin çatı örgütü olarak kabul edilen Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin Hannover şubesine baskın düzenledi. Binada arama yapan polisler, bilgisayarlara ve materyallere el koyuldu.
"GENÇLERİ SİLAHLI EYLEMLERE YÖNLENDİRMEKTEN" SORUŞTURMA
Lüneburg Başsavcılığı Sözcüsü Frank Padberg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, arama kararının, Lüneburg Başsavcılığı Devlet Koruma Senatosu'nun emriyle gerçekleştiğini belirterek, "Dernekler kanununa aykırı davranmaktan birçok kişi hakkında soruşturma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
Padberg, ayrıca söz konusu kişiler hakkında "bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki illegal yapılanmasına destek olmak ve gençleri PKK'nın silahlı eylemlerine yönlendirmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.
TERÖR DESTEKÇİLERİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
Haberin duyulmasının ardından terör örgütü yandaşlarının bina yakınına gelerek savcılığın arama kararı ve polisin tutumu nedeniyle protesto gösterisi düzenlendikleri belirtildi.
Terör örgütü sempatizanları Almanya polisinin müdahelelerine karşılık verdi.