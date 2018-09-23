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Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

Almanya'da Hambach Ormanı'nda bulunan göstericileri çıakrtmaya çalışan polisler, göstericilere şiddet uygulamaya devam ediyor. Polisler eylemcilerden birini yumruklayarak yere serdi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 10:32..
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Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Hambach Ormanı, çevre aktivistleriyle polislerin çatışmalarına sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir gazetecinin öldürülmesi üzerine operasyonları durduruduğunu açıklasa da polisler şiddet uygulamaya devam ediyor

Polis, dağıtmaya çalıştığı göstericilerden birini yumruklayarak yere serdi.

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KADIN GÖSTERİCİYE DAYAK

Polisler grubu dağıtmaya çalıştığı sırada bir gösterici polise direndi. Bu durum karşısında göstericiyi alandan uzaklaştırmaya çalışan polis, kısa bir tartışmanın ardından kadını yumrukladı.

Kadının suratına adeta bir kroşe atan polis memuru, kadın göstericiyi yere serdi. Bu anın fotoğrafı sosyal medyada çekilip paylaşılırken, polisin uyguladığı şiddet büyük tepkilere neden oldu.

Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

HAMBACH DAYAĞI

İçişleri Bakanlığının sözleri her ne kadar operasyonların durduğunu gösterse de yeniden başlaması durumunda şiddetin katlanarak artacağını gösteriyor. Öyle ki, silahsız eylemcilere karşı gözaltında bile sert müdahalelerde bulunan polisler, olası bir operasyon durumunda şiddeti katlayacak.

Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

Alman polisi eylemcileri sürükleyerek gözaltına almış, tekme tokat dayak atmıştı.

Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

HAMBACH ORMANI EYLEMLERİ

Hambach Ormanı'ndaki eylemler 7. gününde devam ediyor. Hambach Ormanı'nı kurtarmak için çevreciler 51 adet baraka inşa etti. Polis şimdiya kadar 39 barakayı kaldırdı.

Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarının yüzde 90'ının linyit madeni çıkarmak için kesildiğini belirten çevreciler, kalan ağaçları korumak için mücadele veriyor.

Alman polisinden göstericilere yumruklu dayak

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