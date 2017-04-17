Alman polisinden Türklere ceza

Almanya'nın Köln kentinde, referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı. Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyip şehir merkezindeki Friesenplatz semtine gelerek araç konvoyu yapmak isteyenlere Köln polisi "gürültü yaptıkları" gibi çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı.

ŞARKILARLA KUTLADILAR

Polis engeline rağmen bazı vatandaşlar araç camlarından çıkardıkları Türk bayrakları, mehter marşları ve şarkılarla referandum sonucunu kutladı. Aracını bayraklarla süsleyip kutlamaya katılmak için şehir merkezine geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, milli maçlardan sonra sokaklarda yapılan coşkulu kutlamalara izin veren polisin Türkiye'deki referandum sonrası sevinç gösterisi yapmak isteyenleri engellemesini eleştirdi.