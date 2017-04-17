taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6698
EURO
3,8982
ALTIN
151,92
PETR
55,3100

Alman polisinden Türklere ceza

Almanya'da referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türklere, Alman polisi 'gürültü' bahanesiyle para cezası kesti.

17.04.2017 - 09:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Almanya'nın Köln kentinde, referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı. Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyip şehir merkezindeki Friesenplatz semtine gelerek araç konvoyu yapmak isteyenlere Köln polisi "gürültü yaptıkları" gibi çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı.

ŞARKILARLA KUTLADILAR

Polis engeline rağmen bazı vatandaşlar araç camlarından çıkardıkları Türk bayrakları, mehter marşları ve şarkılarla referandum sonucunu kutladı. Aracını bayraklarla süsleyip kutlamaya katılmak için şehir merkezine geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, milli maçlardan sonra sokaklarda yapılan coşkulu kutlamalara izin veren polisin Türkiye'deki referandum sonrası sevinç gösterisi yapmak isteyenleri engellemesini eleştirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

218
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

93
Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

64
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

8
Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

3
Almanya'da referandum kutlamaları

Almanya'da referandum kutlamaları

21
Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM