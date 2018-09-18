Alman polisinin çevrecilerle kavgası

Özellikle okul çağındaki çocuklar uzun saatlerini aynı ayakkabıyla geçirdiklerinde, bir de bu ayakkabıyı üst üste giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıkıyor.

Eskişehir'de 12 yıl önce kapak biriktimeye başlayan dede ve torunu 129 bedensel engelliye umut oldu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Güney'i ziyaret etti

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sonrası barış mesajlarının hakim olmaya başladığı Kore Yarımadası, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Kim Jong, Seul'u 11 yıl sonra ziyaret etti.