taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.42385
Euro
7.5181
Altın
1200.735
Borsa
94807.15
Gram Altın
248.206

Alman polisinin çevrecilerle kavgası

Köln'de bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek isteyenlerle Alman polisi arasında kavga çıktı.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 14:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Alman polisinin çevrecilerle kavgası

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda kamp kuran çevreciler, ormandan çıkmamak için yaklaşık 4 bin polise karşı direniyor.

Alman polisi protestocuları dövdü VİDEO

Ormanda polise direnenlere destek vermek amacıyla bugün yaklaşık 9 bin çevreci gösteri yaptı.

ALMAN POLİSİ SALDIRIYA GEÇTİ

Şu sıralar eylemler sırasında çevrecilerle polis arasındaki kavga Almanya gündemini meşgul ediyor.

Polisin "Dağılın, ormanı terk edin" uyarısını dinlemeyen göstericileri bir süre sonra sert müdahaleyle karşılaştı.

Alman polisinin çevrecilerle kavgası

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Ormanı, güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri bazı ağaç evleri yıkarken, gösteriler esnasında bazı göstericileri gözaltına aldı.

Alman polisinin çevrecilerle kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

145
EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

273
Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

45
Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

369
Uçak kazasına devletten ilk tepki Peskov'dan: Kaygılıyız

Uçak kazasına devletten ilk tepki Peskov'dan: Kaygılıyız

148
Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

150
Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM