Alman polisinin çevrecilerle kavgası

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda kamp kuran çevreciler, ormandan çıkmamak için yaklaşık 4 bin polise karşı direniyor.
Alman polisi protestocuları dövdü VİDEO
Ormanda polise direnenlere destek vermek amacıyla bugün yaklaşık 9 bin çevreci gösteri yaptı.
ALMAN POLİSİ SALDIRIYA GEÇTİ
Şu sıralar eylemler sırasında çevrecilerle polis arasındaki kavga Almanya gündemini meşgul ediyor.
Polisin "Dağılın, ormanı terk edin" uyarısını dinlemeyen göstericileri bir süre sonra sert müdahaleyle karşılaştı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Ormanı, güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri bazı ağaç evleri yıkarken, gösteriler esnasında bazı göstericileri gözaltına aldı.