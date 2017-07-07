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Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

G20 Zirvesi'ni protesto eden eylemciler, özel tasarımlı TOMA'larla dağıtılıyor. Polis ekipleri, göstericilere karşı oldukça sert..

07.07.2017 - 08:11
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Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

Hamburg'ta G20 Zirvesi'ni protesto etmek için bir araya gelen göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı.

TAZYİKLİ SUYLA DAĞITTILAR

Göstericileri dağıtmak isteyen Alman polisi, üstün donanımlı TOMA'ları kullandı.

Biber gazı ve coplarını da kullanan polis ekipleri, göstericilere oldukça sert bir şekilde müdahale etti.

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

TOMA'LARIN TANESİ 1,3 MİLYON EURO

Türkiye'de yasa dışı gösterilere müdahale edilmek üzere adeta kamyondan bozma TOMA'lar kullanılırken, Alman polisi 408 beygir gücünde turbo dizel motora sahip TOMA'lar kullanıyor. Alman TOMA'larının bir tanesi 1.3 milyon euroyu bulabiliyor.

Alman polisinin kullandığı TOMA'lar, 10 ton su kapasitesine sahip. Bir TOMA, taşıdığı 10 ton suyu 1 dakika içinde tazyikli olarak boşaltabiliyor.

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

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