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Alman politikacının evinde 2 kilo uyuşturucu bulundu

Almanya’da Sol Parti’li politikacı Nikolaus Leo Staut, Alman ve Amerikan polislerinin ortak yaptığı uluslararası uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklandı.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 16:05..
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Almanya’da ABD polisi ile ortak yapılan uluslararası uyuşturucu operasyonunda ismi geçen Sol Parti Saarland teşkilatı üyesi 66 yaşındaki Nikolaus Leo Staut, bir süre önce yakın takibe alındı. Telefonları dinlenen politikacının evine baskın düzenlendi.

20 BİN EURO DEĞERİNDE

Federal ve Eyalet Kriminal Dairesi mensubu polislerin ortak düzenledikleri baskında şüphelinin evinde 20 bin euro değerinde iki kilo esrar bulundu. İlk sorgusu yapıldıktan sonra Staut, tutuklanarak hapse konuldu.

Sol Parti Saarland eyalet teşkilatı disiplin komisyonu üyeliği yapan Staut’u beş yıla kadar hapis cezası bekliyor.

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