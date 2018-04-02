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Alman postası kişisel verileri sattı

Alman Posta İdaresi’nin kişilere ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 10:03..
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Önce Facebook, şimdi Deutsche Post. Dünya kişisel verilerin satılması, izinsiz kullanılması ve seçimlere malzeme edilmesi ile sarsılıyor.

Facebook'un topladığı verileri ABD Başkanlık seçimlerinde sattığı ortaya çıkartılırken, aynı durumun Almanya'da da yaşandığı ortaya çıktı. Hem de Alman Posta İdaresi'nin yan kurumu tarafından...

Alman postası kişisel verileri sattı

SEÇİMLERDE VERİLERİ KULLANILDI

(Deutsche Post) yan kuruluşu Deutsche Post Direkt aracılığı ile 2005 yılından bu yana kullanıcılara ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı belirtildi.

Haberde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 2017 seçimleri için yapılan analizlere beş rakamlı bir ödemede bulunduğu öne sürüldü. Bu şekilde CDU'nun kapıları dolaşarak bir seçim kampanyası yürüttüğü, FDP'nin de tanıtım ilanlarını belirli gruplara gönderdiği ifade edildi.

DEUTSCHE POST'TAN AÇIKLAMA

Kullanıcılara ait verilerin siyasi partilere satıldığı iddiası üzerine Posta İdaresi'nden pazar günü bir açıklama yapıldu. İddiaları reddeden Alman Posta İdaresi Deutsche Post Direkt tarafından verilen verilerin tek tek kişilerin ya da tek tek her hanenin bilgileri olmadığı savunuldu, ortalama 6,6 haneyi içeren istatistiki olasılık hesaplamalarının sonuçlarının olduğu belirtildi.

Açıklamada, yan kuruluşları olan Deutsche Post Direkt'in "kişilere ait verileri Alman verilerin korunması yasasına" göre kaydettiği ve işleme koyduğu vurgulandı. Açıklamada, bu kuruluşun faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunmasından Sorumlu Daire tarafından denetlendiği belirtildi.

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