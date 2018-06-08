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Alman Şair Rilke’nin Hz. Muhammed’e yazdığı şiir

Bir dönem yaptığı Afrika gezisinde Müslümanlar ile tanışan Alman Edebiyatının ünlü şairlerinden Rilke, Hz. Muhammed’e (SAV) hayran kalır…

Özel Haber | 08.06.2018 - 12:02..
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Alman Şair Rilke’nin Hz. Muhammed’e yazdığı şiir

Rilke

Bu gezi, Rilke’nin bakış açısında önemli değişiklikler oluşturmuş. Tanıştığı Müslümanlardan Arapça dahi öğrenir. Rilke, ruh dünyasında yaşadığı karmaşanın üzerine psikolojik tedavi görmesi gerektiğini söyleyenleri ise, “Meleklerini ürkütmemek için” reddeder.

Hz. Muhammed’e (SAV) öylesine hayran olmuş ki, en az hayranlığı herkesçe bilinen Johann Wolfgang von Goethe kadar kalıcı olur bu duygu. Rilke, O’na hayranlığını bir şiirle taçlandırır.

Rilke’nin şiiri, “Seçilmiş Şiirler & Duiona Ağıtları” adı verilen kitapta yayımlandı. İşte Türkçe çevirisi ile Rilke’nin Hz. Muhammed (SAV) için yazdığı şiir…

Alman Şair Rilke’nin Hz. Muhammed’e yazdığı şiir

(Rainer Maria Rilke)

MUHAMMED’İN YAKARIŞI

Gerçi saklandığı yere, o pek yüce olan

Girince bir bakışta tanınan Melek,

Dimdik ve görkemli parıltılar salan;

Yalvardı bütün iddialardan vazgeçerek.

 

İzin verilsin diye gezgin kalmasına,

Eskisi gibi, dalgın bir tacir olarak yani.

Okumuşluğu yoktu, fazla gelirdi

Ona da,

Bilginlere de,

Görmek sözün böylesini.


Melekse emredercesine gösteriyordu,

Levhasına yazılanları yalvarana;

Gösteriyor ve istiyordu tekrar: Oku!

 

Okudu O da: Öyle ki Melek hayrandı.

Çoktan okumuş denirdi artık ona;

Yapabilendi o, kulak veren ve yapandı.

Alman Şair Rilke’nin Hz. Muhammed’e yazdığı şiir

Seçilmiş Şiirler & Duino Ağıtları

Rainer Maria Rilke

Çev.: Turan Oflazoğlu

İz Yay.

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Damla Karakuş

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