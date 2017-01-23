Alman şarkıcıyı piton ısırdı

Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Kader Loth, ünlü aktris Nastassja Kinski'nin son dakika kararıyla katılmaktan vazgeçtiği 'Dschungelcamp 2017' adlı reality şovun kadrosuna dahil olmuştu.

ALBİNO PİTONU ELİNİ KAPTI

44 yaşındaki popçu, yer altında bulunan tünellerde içi çeşitli sürüngen ve böceklerle dolu deliklerde saklanan yıldızları toplama etabında yarıştı. Kader'in karanlık delikten uzattığı eline bir albino piton yılanı dişlerini geçirdi.

YILANLA DOLU KAPALI MEKANDA 3 DAKİKA BOYUNCA YATTI

Çığlık atan şarkıcı, panik içinde "Yılan tehlikeli mi? yılan zehirli miydi?" diye sordu. Kendisini ısıran yılanın zehirli olmadığı söylenen Kader'den, yaşadığı korkunun üzerine bir de içi düzinelerce yılanla dolu kapalı bir mekanda 3 dakika boyunca uzanması istendi.

Ünlü şarkıcı, korku içinde titreyerek ve ağlamaklı bir sesle yarışmanın etabını tamamladı.