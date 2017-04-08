Alman Savunma Bakanı: ABD'nin olası bir müdahalesinde yokuz

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, SWR radyosuna yaptığı açıklamada, İncirlik'te bulunan Alman Tornado uçaklarının DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyona keşif desteği sunmakla görevli olduğunu söyledi.

"ALTINI ÇİZİYORUM, UÇAKLAR DEAŞ'LA MÜCADELEDE GÖREVLİ"

Von der Leyen, "Altını çiziyorum, DEAŞ ile mücadelede. Bu net olarak verilen görevdir ve bu çerçevede hareket ediliyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in bombardıman öncesinde Rusya ile birlikte Almanya’yı da bilgilendirdiğini kaydeden Bakan Von der Leyen, ABD’nin saldırı öncesinde Almanya’dan destek talebinin olmadığını da söyledi.

"NATO KATILMAMALI"

Diğer yandan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Suriye’de rejime karşı müdahalede NATO’nun görev almaması gerektiğini söyledi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Asselborn, "ABD müdahalesinin ardından NATO Suriye sorununun içine kesinlikle çekilmemeli. Bu yıkıcı olur" dedi.

ABD müdahalesini “anlaşılır” bulan Asselborn, ancak bu tür müdahalelerin BM kararı olmadan uluslararası haklar bakımından sıkıntılı olduğuna işaret etti.