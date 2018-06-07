taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.912
USD
4,4890
EURO
5,3213
ALTIN
187,78
PETR
76,1200

Alman sigorta şirketini Borlease Grup satın aldı

Borlease Grup, Alman sigorta devi Magdeburger Sigorta A.Ş.’yi Allianz Sigorta A.Ş.’den alarak bünyesine kattı. Şirket daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 16:18..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borlease Grup, Allianz Sigorta’nın yüzde 80, Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketinin ise yüzde 20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı. Daha önce Alesta Sigorta’yı ve Ayka Sigorta’yı satın alarak sigortacılık sektöründe çalışmalarına başlayan şirketin 6 bin araçlık filosu bulunuyor.

"TÜRKİYE'YE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Borlease Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler sigortacılık sektörünün en önemli bileşenlerinden oluşuyor. Bu nedenle bu konudaki deneyim ve başarımız bizi sigortacılık alanında daha büyük bir yatırım yapma noktasına getirdi.” dedi.

Alman sigorta şirketini Borlease Grup satın aldı

"DAHA GENİŞ KİTLELERİN SİGORTA SİSTEMİNE DAHİL OLMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye’nin, dünya ekonomisi içerisinde yaklaşık yüzde 1’lik paya sahipken, dünya sigorta piyasası içerisindeki payının binde 3 civarında olduğunu belirten Hancan, “Bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye olarak bu alanda gidilecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Grup şirketlerimiz arasında yer alan Ayka Sigorta ile 2016 yılında üretim birinciliği, 2017 yılında ise üretim üçüncülüğü başarıları gösterdik. Sigortacılık sektöründeki başarılı çalışmalarımızı Magdeburger Sigorta’da da göstermeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla fiyat rekabetinin yanı sıra sunduğumuz hizmet ve teminat içerikleriyle birlikte hızlı, girişimci ve yenilikçi yapımızla daha geniş kitlelerin sigorta sistemine dahil olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü ve deneyimimizi, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için ortaya koyuyoruz.” diye konuştu.

"SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMASINI DİLİYORUM"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui, bu satışın Allianz Sigorta’nın stratejik hedeflerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Magdeburger Sigorta’nın yeni hissedarlarının şirketin hizmet ağını genişleterek daha geniş kitlelere sigorta hizmeti vermesini ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum.” dedi.

Alman sigorta şirketini Borlease Grup satın aldı

MAGDEBURGER SİGORTA HAKKINDA

Magdeburger Sigorta, Almanya'nın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Magdeburger Feuerversicherungs Ag tarafından Mag Magdeburger Sigorta Şirketi Türkiye Genel Vekilliği adı ile kuruldu.

1989 yılına kadar genel vekillik olarak faaliyetine devam eden şirket, 1989’da Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi adını aldı. Şirket, 1997 yılında Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından satın alındı. Magdeburger Sigorta A.Ş. 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Borlease Grup şirketi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

110
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

334
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

87
Ürdün'de protestolar şiddetleniyor

Ürdün'de protestolar şiddetleniyor

98
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

221
Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM