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Alman siyaset bilimcinin Trump analizi

Princeton Üniversitesi'nden Alman Profesör Jan-Werner Müller, 'The Guardian'a yazdığı makalede ilginç bir değerlendirmelerde bulundu.

24.01.2017 - 13:03
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Amerika'da bulunan Princeton Üniversitesi'nde görev yapan Alman profesör Jan-Werner Müller, İngiliz medyasına bir makale yazdı.

Alman siyaset bilimcinin Trump analizi

Müller yazdığı makalede Trump'ın 'Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Profesör, Trump'ın ABD'yi popülist (halkçı) bir şekilde yönetmek istediğini belirtti.

TRUMP'I DİKTATÖR OLARAK NİTELENDİRDİ

Profesör, Trump'ın ''Bir gün insanlar bu ulusun hakimi olacak' cümlesinde kullandığı 'insanlar' kelimesini sadece bir diktatörün kullanacağını belirtti. Müller, Trump'ı demokrasinin önündeki en büyük tehdit olarak da nitelendirdi.

Alman siyaset bilimcinin Trump analizi

DİĞER LİDERLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Müller, bu şekildeki söylemlerin Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin lideri olan Chávez, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orbán gibi liderlerin kullandığını ifade etti.

Venezüela Başkanı Chavez'in sık sık halkı ön planda tutan bir halkçı olduğunu belirten profesör, ironik olarak insanları eşit tutmak ve sadık bir temsilci gibi göründüğünü vurguladı. Ayrıca makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da idam kararıyla ilgili sık sık 'Halkımın isteği önemlidir' şeklindeki sözleri de yer aldı.

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