Alman siyasetçi Can Dündar'ı rezil etti

Türkiye karşıtı bir televizyon programına katılan Can Dündar, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

ALMAN SİYASETÇİ TÜRKİYE'Yİ SAVUNDU

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, “Türkiye’yi AB’ye yakınlaştıralım diye Almanya olarak biz rapor ettik. Ben o yıllarda Başbakan olan Erdoğan’ı her aradığımda “Türkiye olarak demokratikleşme alanında daha neler yapabiliriz” diye sorardı. Ben de çeşitli önerilerde bulunurdum. Erdoğan, benim önerdiğim tüm demokratikleşme çabalarımı yerine getirdi" dedi.

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VERHEUGEN'İN SÖZLERİNE CAN DÜNDAR KARŞI ÇIKTI

Verheugen'ın sözlerine karşı çıkan ilk isim Can Dündar oldu. Dündar'ın söylediklerine aldırmayan Verheugen, "Soruyorum değişen nedir? Türkiye mi değişti? Biz de mi bir şey var? Şimdi Erdoğan için diktatör diyoruz. Çok yanlış ve hatalıyız ve bir an önce bu hatadan dönmeliyiz" dedi.