Alman Sol Partili vekilin Konya'dan çekilme talebi

Türkiye kararlı bir şekilde Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürürken,Almanya meclisinden Türkiye'ye tepki geldi.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Türkiye'nin Afrin harekatına tepki olarak NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesini talep etti.

"NATO ÜSSÜNDEN ÇEKİLELİM"

Wagenknech'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Alman keşif uçaklarından toplanan bilgiler doğrultusunda TSK'nın operasyon yaptığını savunan Sol Partili Başkan, bu sebeple "Alman silahlı kuvvetler mensuplarının derhal Konya'daki NATO üssünden çekilmesi gerektiğini" söyledi.

SİLAH YASAĞI TALEBİ

Wagenknecht, çekilme talebinin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e çağrıda bulunarak Türkiye'ye silah yasağı getirilmesi gerektiğini savunurken, silah satılmaması durumunda operasyonun yapılamayacağını belirtti.

SURATINA PASTA YEMİŞİ

TSK'nın yüzde 75 oranında yerli ve milli silahlar, mühimmatlarla gerçekleştirdiği, terörü bitirme operasyona karşı, teröristleri korumak adına silah sevkiyatını durdurarak operasyonu bitirmek için yaptırım talep eden Alman Başkan için "Teröristler çaresizlik içinde" yorumları yapıldı.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht Magdeburg'da yapılan parti kongresi sırasında ırkçı fikirleri ve mülteci karşıtlığı nedeniyle pastalı protestoya maruz kalmıştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç bir adam, Wagenknecht'in oturduğu ilk sıraya yaklaşarak politikacının yüzüne çikolatalı yaş pasta fırlatmış, Wagenknecht protesto eyleminin ardından kongreden ayrılıp oteline dönerken, olayla ilgili olarak biri kadın iki kişi hakkında polise şikayette bulunulacağı kaydetmişti