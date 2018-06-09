Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Almanya'nın ve hatta dünyanın önde gelen dergilerinden biri olan Der Spiegel, yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koydu.

Kapağa "ben halkım" yazarak seçim sonuçlarına işaret eden Spiegel, yeni dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıklardan çıkacağını belirtti.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Seçimden sonra oluşacak dünya düzenine de işaret eden Alman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın dünya geleceği ve düzeni konusunda daha aktif bir pozisyonda bulunacağına işaret ederken, Alman Başbakan Angela Merkel'in fotoğrafta yer almaması, da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

FETÖ YENİDEN DİKKATE ALINACAK

Almanya'nın gelecek dönemlerdeki FETÖ tavrında da değişim olacağı öne sürülüyor.

Der Spiegel dergisinin yeni sayısında yer alan haberde, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayımlanan “Report Mainz” programı ile yapılan ortak araştırmada, FETÖ’nün “modern ve seküler cephesinin arkasında otoriter bir sistemin bulunduğunun açık olduğu” vurgulandı.

FETÖ’den ayrılan bir yöneticinin, ilk kez Almanya’daki örgütün iç yapısını anlattığı belirtilen haberde, “Bu kişi antidemokratik bir hareketten bahsediyor.” denildi.

Haberde, bu kişinin oluşumu "Bir dini liderin önemli kararlar verdiği gizli paralel yapı" olarak gördüğü kaydedildi.