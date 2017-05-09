Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Türkiye'de tank üretimi yapmayı planlayan Alman Rheinmetall, bunu engelleyen Federal Hükümet ile görüşmeleri sürdürüyor.

Şirket, Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle 3 yılda toplam 20 görüşme gerçekleştirdi.

PKK'YA KARŞI KULLANILMASIN EYLEMİ

Fakat sadece Federal Hükümet değil, bazı Almanlar da PKK'ya karşı terörle mücadelede kullanmak istenilen tankların Türkiye'de üretimine şiddetle karşı.

Berlin'deki eylemde hazırlanan maketin önüne geçen bir grup, tepkilerini göstermek için önce ellerini havaya kaldırdı daha sonra Türk tankı tarafından ateş edildiğini göstermek adına kendilerini yere attı.

Protesto sırasında ayrıca "Erdoğan'a tank yok" sloganları atılırken aynı sloganın yazılı olduğu pankartlar açıldı.

(Gösteriye PKK'lılar da katıldı)

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü daha önce Rheinmetall'in Türkiye'de fabrika kurma planları ile ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışında bir şirket kurmak için Alman hükümetinin iznine ihtiyaç olmadığını fakat teknoloji transferi için bu iznin gerekli olduğunu açıklamıştı.