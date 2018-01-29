Alman turist go-kart aracında kalp krizi geçirip öldü

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Haçlı Seferleri'nin çok boyutlu tarihi

Kelly Devries ve Lain Dickie'nin birlikte kaleme aldıkları Dünya Savaş Tarihi (Haçlı Seferleri)adlı kitap', Müslüman ve Hristiyan dünyası için önemli olan kutsal toprakların mücadelesini anlatıyor.