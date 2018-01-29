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Alman turist go-kart aracında kalp krizi geçirip öldü

Antalya'da, bindiği go-kart aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Alman turistin cenazesi ülkesine gönderilecek.

DHA | 29.01.2018 - 12:25..
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Antalya'da tatil yapan Alman Bodo Nelles, dün akşam saatlerinde, Aksu ilçesinde özel işletmenin go-kart pistine karting yapmaya gitti. Alman turistin bindiği go-kart aracının durduğunu gören işletme çalışanları, aracın yanına gitti.

Alman turist go-kart aracında kalp krizi geçirip öldü

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Görevliler, Bodo Nelles'in araçta hareketsiz halde durduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nelles'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan incelemede, Alman turistin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

Bodo Nelles'in cenazesinin ülkesine gönderileceği belirtildi.

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