taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Alman turist sahibi olmadığı villada günlerce konakladı

Antalya'da parası biten Alman turist bir villaya izinsiz girerek günlerce orada kaldı. Evdeki elektronik cihazları da çalıp satan adam villadaki görevliye denk gelince yakayı ele verdi.

DHA | 13.10.2018 - 17:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

dg

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki villada meydana gelen olayda Sahibi S.Ç.'nin olmadığı sırada villa içinde ışık yandığını fark eden site görevlisi, durumu polise bildirdi.

PARASI BİTİNCE VİLLAYA ZORLA GİDEREK KONAKLADI

İhbarın ardından baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, villada Alman vatandaşı M.S. ile karşılaştı. Gözaltına alınan M.S., bir süre önce Almanya'dan tatile geldiğini, parasının bittiğini ve konakladığı otelden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

"AÇLIKTAN ÖLECEKTİM"

Kalacak yeri olmadığı için villaya zorla girdiğini ifadesinde anlatan M.S., "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim." dedi. İncelemede, M.S.'nin evdeki ziynet eşyası ve elektronik cihazları çalıp sattığını da belirledi. Villa sahibi S.Ç.'nin şikayetçi olduğu M.S. adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

580
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

237
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

203
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

74
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

63
Ahmet Kural ile Sıla barıştı

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

113
Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM