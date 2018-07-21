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Alman turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Alman turist sayısının giderek arttığını açıkladı.

AA | 21.07.2018 - 16:57..
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Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, "Frankfurter Allgemeine" gazetesine yaptığı açıklamada, Alman seyahat acentelerinin bu yılki ticari durumlarının iyi göründüğüne işaret ederek, özellikle Türkiye, Yunan adaları, Bulgaristan ve Mısır'a rezervasyonların arttığına dikkati çekti.

REKORA YAKLAŞAN RAKAMLAR...

Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını vurgulayan Fiebig, ''Her ne kadar 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bu rakama yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz.'' dedi.

Alman turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi

TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI ETKİLİ OLDU

Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'deki kaliteli hizmet ve diğer finansal imkanları başka hiçbir yerde bulamadıklarını, bunun da Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili olduğunu kaydetti. Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin bir diğer sebebinin de Türkiye'deki istikrar olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye ve Türklere yakınlığıyla bilinen Alman iş adamı, rezervasyon artışlarında Türkiye etkisinden bahsetmenin mümkün olduğunu belirtti.

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