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Alman turistler Antalya'ya akın etti

Rusya, Almanya ve Hollanda ile yaşanan siyasi gerginliğin ardından Antalya'da yaşanan turizm sıkıntısının izleri silinmeye başladı.

İHA | 05.02.2018 - 12:14..
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Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden edinilen bilgiye göre, 2018 yılının Ocak ayında 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 13’lük bir artış gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak ayında 87 bin 378 oran turist sayısı, bu yıl 98 bin 378’e yükseldi. Söz konusu artışta, Rus, Alman ve Hollandalı turistlerdeki yükselişin etkili olduğu görülürken, İranlı turistte ise son 3 yılın rekoru kırıldı.

ALMANYA LİDER, RUSLAR REKORA KOŞUYOR

31 Ocak itibariyle kente gelen toplam turistin yüzde 24,2’sini Almanlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15’lik bir artışın gözlendiği Almanya’dan 23 bin 895 turist geldi.

Alman turistler Antalya'ya akın etti

RUSLAR İKİNCİ SIRADA

İkinci sırayı yüzde 21’lik bir artışla Ruslar aldı. 20 bin 826 turistle geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış sergileyen Rusların, son 3 yıldaki oranların üzerinde bir sayı gerçekleştirdiği görüldü.

Rusya’nın ardından en çok turistin geldiği ülke ise yüzde 20’lik artışla İsrail oldu. İsrail’den Antalya’ya 6 bin 145 turist gelirken, onları 3 bin 747 kişi ve yüzde 114’lük artışla İngilizler, 3 bin 168 turist yüzde 3 artışla Polonya takip etti.

İRANLI TURİSTTE REKOR

Geçen yıla oranla Almaya, Hollanda, İngiltere ve Rusya’da yaşanan artışlar, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerde de yaşanırken, İranlı turiste ise son 3 yılın aynı dönemine oranla rekor bir artış gözlendi.

Alman turistler Antalya'ya akın etti

2015 yılının Ocak ayında 91, 2016’da 77, 2017’de ise 71 İranlı turist Antalya’ya gelirken, 2018 yılının ilk ayında bu sayı yüzde bin 66 artarak 828 oldu.

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