Alman Vakfı sponsorluğunda Türkiye'de hayır propagandası

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Almanya Türk bakanlara 'evet' için konuşma yapmalarına izin vermezken Türkiye'de 'hayır'ı finanse ediyor.

ALMAN VAKFI'NDA 'HAYIR' TOPLANTISI

Mart ayının başında Friedrich Naumann Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde 'hayır' propagandası yapıldı.

İSLAMA KÜFREDEN ALİ GÜL DE KATILDI

Öte yandan 3 Mart 2017 günü gerçekleştirilen toplantıya; bugün tutuklanan ve troll hesap üzerinden İslam dinine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden Muhammed Ali Gül'ün de konuşmacı olarak katıldığı ortaya çıktı.