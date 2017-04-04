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Alman vatandaşının Erdoğan hayranlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisinin göstermek isteyen bir Alman vatandaşı, kısa bir video hazırladı.

04.04.2017 - 10:17
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Türkiye'ye karşı faşist uygulamaları devreye sokan Almanya'nın adımları ters tepti.

"DİK DUR EĞİLME BU ALMAN SENİNLE"

Alman medyasının gündeminden düşmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık besleyen bir Alman vatandaşı, hazırladığı kısa videoda "Dik dur eğilme, bu Alman seninle" diye bağırdı.

Alman vatandaşının Erdoğan hayranlığı VİDEO

Alman vatandaşının Erdoğan hayranlığı

ENSONHABER'E ULAŞMAK ÇOK KOLAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyan Alman vatandaşının görüntüleri, WhatsApp hattından bize ulaştı.

Ensonhaber.com'a ulaşmanın en kolay yolu; 0533 378 2000 WhatsApp numaramızla hep çevrimiçiyiz.

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