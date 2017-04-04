Türkiye'ye karşı faşist uygulamaları devreye sokan Almanya'nın adımları ters tepti.
"DİK DUR EĞİLME BU ALMAN SENİNLE"
Alman medyasının gündeminden düşmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık besleyen bir Alman vatandaşı, hazırladığı kısa videoda "Dik dur eğilme, bu Alman seninle" diye bağırdı.
Alman vatandaşının Erdoğan hayranlığı VİDEO
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyan Alman vatandaşının görüntüleri, WhatsApp hattından bize ulaştı.
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