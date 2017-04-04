Alman vatandaşının Erdoğan hayranlığı

Benzin ve motorinin pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yönetmelik taslağında artık her daire için en az 1 otopark zorunluluğu geliyor.

İskoçya'da bir sürücü ödemediği park cezaları için mahkeme tarafından 24.500 sterlin (yaklaşık 110 bin TL) ödemeye mahkum edildi.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

4 CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

5 Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki Sanatçılarla buluşan Kılıçdaroğlu, "Bana bir masal anlat baba" şarkısının kullanım hakkını vermeyen sanatçıya tepki gösterdi.

6 Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen Zekeriya Kuzu'nun oğlunun da darbe girişimine katıldığı öğrenildi.