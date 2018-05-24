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Alman vatandaşlığına en fazla Türkler geçti

2017 yılında Alman vatandaşlığına geçen yabancı sayıları listesinde, 14 bin 984 kişi ile Türkler ilk sırada yer aldı.

AA | 24.05.2018 - 07:53..
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Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017’de 112 bin 211 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiği ve 2016’ya göre yüzde 1,7'lik artış gözlendiği belirtildi.

14 BİN 493 KİŞİ ALMAN VATANDAŞI OLDU

Alman vatandaşlığına geçişte 14 bin 984 kişi ile Türklerin ilk sırada yer aldığı, ikinci sırada ise 7 bin 493 kişiyle İngilizlerin olduğu kaydedildi.

2015’te sadece 615 İngiliz'in Alman vatandaşlığına geçtiği ve 2016 yılında bu sayının yüzde 361'lik artışla 2 bin 865 olduğu bildirildi.

İNGİLİZLERİN SAYISI DA DİKKAT ÇEKTİ

Son iki yılda Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısının 10 bin 358 olduğuna işaret edilen açılamada, bunun, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararıyla bağlantılı bir gelişme olabileceği tahmininde bulunuldu.

Alman vatandaşlığına geçişte Türkleri ve İngilizleri, 6 bin 613 ile Polonyalılar, 4 bin 256 ile İtalyanlar, 4 bin 238 ile Rumenler ve 3 bin 909 ile Kosovalılar takip etti.

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