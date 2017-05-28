Alman vekiller İncirlik yerine Konya'yı ziyaret etmeyi planlıyor

Alman Haber Ajansı dpa'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı federal mecliste grubu bulunan partilerin ilgili milletvekillerine gönderdiği bilgi mektubunda, Türk hükümetinin Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaretine itiraz etmeyeceği belirtildi.

Daha önce Der Spiegel yer alan haberde de, Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret sorununun çözüldüğü belirtilmişti.

NATO ÜSSÜ İÇİN İZİN GEREKMEYECEK

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Konya'ya yapılan tüm uçuşların NATO uçuşu olarak deklare edilmesi önerisinde bulundu. Böylelikle, federal meclis üyelerinin Konya'ya yapacağı ziyaretlerin Türk hükümeti tarafından onaylanması gerekmeyecek.

Gabriel'in önerisine göre, NATO'nun Ankara'yı bilgilendirmesi yeterli olacak. Konya, NATO üssü olduğu için, Alman vekillerin Ankara'dan ziyaret izni alması gerekmiyor.

ALMAN SOL PARTİ VEKİLİ KONYA'YA GİREMEMİŞTİ

Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya'daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti.

ZİYARET İÇİN HAZİRAN AYI DÜŞÜNÜLÜYOR

NATO misyonu çerçevesinde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlanan Alman askerleri DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyona AWACS erken uyarı uçaklarıyla destek veriyor.

Konya Hava Üssü'nde 10 ile 20 arasında Alman askeri yer ekibinde görev yapıyor. Bunun yanı sıra uçuş ekibinin üçte birini Alman askerleri oluşturuyor. Her uçakta 24 asker bulunuyor.



Federal Meclis Savunma Komisyonu'nun önümüzdeki hafta içinde Konya'ya ziyaret tarihini ele alacağı, ziyaretin Haziran ayı ortalarında düşünüldüğü belirtildi.