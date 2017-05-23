Alman vekiller Türkiye ziyaretini iptal etti

Federal Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki milletvekili heyetinin 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret son anda iptal edildi.
DW Türkçe'ye konuşan kaynaklar, bu sabah resmi açıklamayla duyurulan ziyaretin iptal edildiğini doğrularken, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındılar.
İPTALİN NEDENLERİNİ DAHA SONRA AÇIKLAYACAKALR
Milletvekillerinin, son anda iptal edilen ziyaret hakkında Çarşamba günü Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecekleri, iptalin nedenlerini açıklayacakları öğrenildi.
Roth başkanlığında farklı siyasi partilerden temsilcilerin Türkiye'ye yapmayı planladıkları ziyaret, iki ülke arasında son aylarda tırmanan gerginlik nedeniyle büyük önem taşıyordu.
KİMLER GELECEKTİ
Yeşiller Partili Meclis Başkan Yardımcısı Roth dışında Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) milletvekili Prof. Dr. Matthias Zimmer, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den Niels Annen, Yeşiller Partili Luise Amtsberg'in de yer aldığı heyet İncirlik Üssü'nü de ziyaret etmeyi planlıyordu.