Almanca ikinci yabancı dil olsun önerisi

Bir dönem milyonlarca insan çılgınlarca, ev bilgisayarlarına giren Atari’nin ördek vurma ve Süper Mario oyunlarını oynadı.

Cihangir'de genç bir kız ile görüntülenen Teoman, "Sevgiliniz mi?" sorusunu duyunca gülümseyerek "İş arkadaşıyız" dedi.

3

Rus uzman ABD'nin ekonomik saldırısını yorumladı

Trump'ın çelik ve alüminyum hamlesini değerlendiren Rus Uzman İsayev, Trump'ın gösteriş yaptığını, bu hamlenin Türkiye için çok da kritik olmadığını söyledi.