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Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

Avrupa medyası, ABD'nin iklimin korunmasına yönelik önlemleri önemsememesini gezegen için geriye dönüşü olmayan bir ihmal olarak görüyor.

03.06.2017 - 10:27
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Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, geçtiğimiz yıl haziran ayında Donald Trump'ın başkan seçilecek olmasını, dünyaya çarpmak üzere olan meteor taşı olarak yorumlamış ve kapağına taşımıştı. Derginin kapak manşeti ise "Dünya'nın sonu" olarak atılmıştı.

Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

Spiegel tam bir yıl sonra yine haziran ayında devam kapağıyla yayınlandı. Geçen bir yıl içinde Trump başkan oldu. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Çevreciler tepkili.

Der Spiegel de bu defa Trump'ın sıklıkla kullanmayı sevdiği kelimeyi -KOVULDUN!- kapağına taşıyarak  "Dünya'nın sonu kesinlikle geldi" mesajı verdi...

Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

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