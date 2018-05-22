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Almanlar ABD'ye artık güvenmiyorlar

Alman televizyon kanalı ZDF'nin yaptığı bir ankete göre, Almanların yüzde 82'si ABD'nin güvenilir bir ortak olmadığını düşünüyor.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 11:48..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada attığı tutarsız adımlar, müttefiki oalrak görünen ülkeleri de bir daha düşünmeye sevk ediyor. Son oalrak İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklayan Trump'a duyulan güven, "dost ve müttefik" ülkelerde geriledi.

Alman yayın kuruluşu ZDF konuya ilişkin yaptığı "ABD'ye güveniyor musunuz?" anketi yaptı, sonuçlar ise oldukça çarpıcıydı.

Almanlar ABD'ye artık güvenmiyorlar

ALMANYA ABD'YE GÜVENMİYOR

ABD'nin uzun süreli müttefiki Almanya'da Washington yönetimine yönelik güven azalıyor. Alman kamu yayıncısı ZDF'nin rastgele seçilen 1200 katılımcıyla 15-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete göre Almanların yüzde 82'si, ABD'nin güvenilir bir ortak olmadığı yönünde görüş bildirdi. Ankete katılanların yüzde 14'ü ABD'nin güvenilir olduğunu belirtirken, yüzde 4'ü ile konuyla ilgili kararsızlığını koruyor.

ZDF'nin anketi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu ay başında yaptığı "Avrupa kendi kaderini kendi ellerine almalı. Artık ABD bizi korumayacak" açıklamasının hemen ardından geldi.

Almanlar ABD'ye artık güvenmiyorlar

NÜKLEER ANLAŞMAYA GÜVENİYORLAR

Merkel bu açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesinin ardından yapmıştı. ZDF'nin anketinde bu konu da Alman vatandaşlarına soruldu. Almanların yüzde 65'i İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülebileceği konusunda olumlu fikir belirtti.

ABD'yi güvenilir bir partner olarak görmeyen Almanlar, Moskova konusunda ise daha iyimser fikir belirttiler. ZDF'nin anketine göre, Alman vatandaşlarının yüzde 36'sı Rusya'nın ABD'den daha güvenilir olduğu yönünde görüş bildirdi.

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