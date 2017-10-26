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Almanlar düğün magandalarından korktu

Almanya'da bir grup Türk'ün düğün kutlamaları magandalığa dönüştü.

26.10.2017 - 10:49
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Almanya'nın Bonn kentinde düğüne giden bir konvoy Türkiye'deki görüntüleri aratmadı. Yolu keserek trafiğe kapatan düğün magandaları dehşet saçtı.

Almanya'da havaya ateş eden düğün magandası -VİDEO

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Konvoylar halinde caddeye giren araçlar yolu kesti. Araçların içindekiler önce yola inerek kutlama yapmaya başladılar. Ardından kutlamalar magandalığa dönüştü. Silahları çıkartarak havaya ateş açan düğün konvoyu çevredekileri korkuttu.

Bununla da yetinmeyen magandalar araçların el freni çekik vaziyette çalıştırarak tekerlerini yaktılar. Çevredeki Almanlar o anlarda büyük panik yaşadı.

Almanlar düğün magandalarından korktu

POLİS MÜDAHALESİ

O anlarda çevrede yaşayanlar polislere haber verdi. Birkaç dakika sonra seyir halindeki konvoyu durduran polisler magandalar hakkında işlem başlattı. Düğün magandalarının idari ceza aldığı belirtilirken olay büyük tepki topladı.

Almanlar düğün magandalarından korktu

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