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Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

Almanya'nın Dünya Kupası'dan elenişi ülkede büyük üzüntüye neden oldu. Yenilginin faturası oynanan kötü oyun taktiksel hatalara değil, Mesut ile İlkay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine bağlandı

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 08:56..
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Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

Almanya'nın 80 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası gruplarından çıkmamaması ülkede büyük bir şok etkisi yaşattı. Alman Milli Takımı'nın bireysel performansından çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, Mesut Özil için devamlı olarak eleştiri konusu oldu.

Özil'in bu görüşmesi son olarak Dünya Kupası maçında karşısına çıkartıldı.

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

FATURA MESUT ÖZİL'E KESİLDİ

Elde edilen başarısızlığın ardından kendine öz eleştiri yapmayan Almanlar bir günah keçisi aradı ve o günah keçisi de Mesut Özil olarak ilan edildi. Alman basınının özellikle Mesut Özil üzerinden bir algı oluşturma çabası, manşetlere taşındı. Gazeteler ve internet sitelerin boy boy Özil fotoğrafları ile donatılıp kinayeli sözlerle başlıklar atıldı.

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

Ülkenin önde gelen gazete ve televizyonları haberlerini Mesut Özil üzerinden gördü. Öyle ki en alakasız haberlerde bile Özil görselleri kullanıldı.

"SAHADAN İLK KAÇAN ÖZİL"

Alman Milli Takımı'nın oynadığı takım oyununun başarısızlığının faturası Mesut Özil'e kesilince Türk asıllı futbolcuya yönelik saldırılar sürdürüldü. Almanya'nın en ünlü bsın organlarından Welt, Dünya Kupası'nda elde edilen hezimeti sayfalarına taşıdı. Direkt olarak Mesut'u hedef alan bir yazıda "hezimetin ardından sahadan ilk kaçan Meut oldu" başlığı atıldı.

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

LÖW'E ERDOĞAN SORUSU

Almanların algı operasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Kaybedilen Güney Kore maçı sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını cevaplayan Milli Takım teknik direktörü Löw'e Erdoğan'lı ilginç bir soru yöneltildi.

İlk soruda maçı değerlendiren Löw'e yöneltilen ikinci soru "Özil ile Gündoğan'ın Erdoğan ile görüşmesi takımda baskı oluşturdu mu" denildi.

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

MESUTA SÖZLÜ SALDIRI

1938'den bu yana ilk kez Dünya Kupası gruplarında elenen Almanya'nın taraftarları adeta çılgına döndü. Yıldız futbolcu Mesut Özil ile tartışma yaşayan Alman taraftarlar, 90 dakikanın sonunda yıldız futbolcuya sözlü sataştılar.

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti


Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Alman taraftarlarla gerginlik yaşadı. Soyunma odasına doğru giderken Alman taraftarlar Mesut Özil'e sözlü olarak sataştılar. Yaşanan tartışmaya kaleci antronörü Köpke de dahil olurken, tecrübeli isim ve milli takım korumalarından Björn Borgmann olayı yatıştırmaya çalıştı.

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