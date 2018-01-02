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Almanlar en çok polislere güveniyor

Almanya'da bir araştırma kuruluşu, Alman halkına 'En çok kime güveniyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Almanların yüzde 83'ü polislere güvendiğini açıkladı.

İHA | 02.01.2018 - 15:01..
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Avrupa'da geçtiğimiz yıl artan terör eylemleri, zaafiyet mi, hazırlıksızlık mı tartışmalarını beraberinde getirirken, bir araştırma firması halka güvenlik konulu bir ankat uyguladı. Ankette sorulan soru ise "En çok kime güveniyorsunuz?" oldu.

Almanlar en çok polislere güveniyor


EN ÇOK POLİSE GÜVENİLİYOR

Alman araştırma kuruluşu tarafından yapılan "En çok kime güveniyorsunuz?" kamuoyu araştırmasında, Almanların yüzde 83’nün polise güvendiği belirlendi.

Bir önceki yıl polise olan güven yüzde 77 olurken, 2017 yılında yüzde 6 oranında artışın olması polisin terör olaylarına karşı gösterdiği kararlık olarak değerlendirildi.

Almanlar en çok polislere güveniyor

ÜNİVERSİTE VE DOKTORLARA GÜVEN DAHA AZ

Polisten sonra en çok güvenilenler ise yüzde 80 ile üniversiteler, yüzde 78 doktorlar, yüzde 75 işverenler, yüzde 72 mahalli yöneticiler, yüzde 63 okullar ve yüzde 58 ise araştırma kuruluşları olduğu tespit edildi.

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