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Almanlar hiperaktif çocuklara kum yeleği giydiriyor

Almanya'da birçok okulda, hiperaktif çocuklara yönelik kum yeleği uygulaması yapılıyor.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 10:41..
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200 kadar Alman okulunda başlayan uygulamada hiperaktif çocuklara 1,2 ila 6 kilogram arasında içine kum doldurulmuş yelekler giydiriliyor.

TARTIŞMALI YELEK UYGULAMASI

Çocukları sakinleştirdiği ve hareketliliği azalttığı iddia edilen yelekler bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Okul yetkilileri çocukların yeleği giymeye zorlanmadığını, aksine severek giydiklerini savundu.

UZMANLAR KARŞI ÇIKIYOR

Kum yeleği giyen 9 yaşındaki bir çocuğun velisi ise, yeleğin oldukça olumlu bir etkisi olduğunu söylerken psikologlar, yeleğin çocuğu ortam içerisinde ayırdığı, arkadaşlarının şiddetine uğramasına neden olduğu ve dışlandığını söylüyor.

Almanlar hiperaktif çocuklara kum yeleği giydiriyor

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